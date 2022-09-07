Санкции против России: Франция стреляет себе в ногу

Французская деревня с фермами, одна из пострадавших от Российских санкций. Фото: ВикипедияФранцузские СМИ, например, газета «Les Echos», которую цитировало FederalCity, высказывают все больше беспокойства из-за экономических проблем во Франции.
Французская деревня с фермами, одна из пострадавших от Российских санкций. Фото: ВикипедияФранцузские СМИ, например, газета «Les Echos», которую цитировало FederalCity, высказывают все больше беспокойства из-за экономических проблем во Франции.
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