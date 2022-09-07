vtop21.ru

218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    И чего только не придумаешь, чтобы с России не снимать санкции.Немецкий расчёт: ...
  • С 21
    Мне проще. Я никогда не заглядываю на страницу по дурацкой ссылке "Вернуться к статье".Я “хочу” или мне ...
  • Иван Иваныч Иванов
    По соляной пещере / комнате могу подсказать. Для увеличения количества посетителей там надо установить пилон/шест со ...Какой бизнес откр...

Санкции против России: Франция стреляет себе в ногу

Санкции против России: Франция стреляет себе в ногу

Французская деревня с фермами, одна из пострадавших от Российских санкций. Фото: ВикипедияФранцузские СМИ, например, газета «Les Echos», которую цитировало FederalCity, высказывают все больше беспокойства из-за экономических проблем во Франции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх