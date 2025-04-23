Один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП под Красноярском

В Красноярском крае автомобиль под управлением несовершеннолетнего подростка совершил наезд на бетонное дорожное ограждение, в результате чего пострадал 17-летний водитель, а его 16-летняя пассажирка погибли.
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