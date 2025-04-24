Волынец предложила дополнить ОМС программой послеродового восстановления женщин

Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец предложила дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин, направленную на медицинское сопровождение матери.
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