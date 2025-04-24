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Волынец предложила дополнить ОМС программой послеродового восстановления женщин

Волынец предложила дополнить ОМС программой послеродового восстановления женщин

Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец предложила дополнить систему обязательного медицинского страхования программой послеродового восстановления женщин, направленную на медицинское сопровождение матери.

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