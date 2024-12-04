Долги россиян за электроэнергию выросли до 345 миллиардов рублей

В России продолжает расти задолженность по оплате электроэнергии. На 1 октября этого года она составила почти 345 миллиардов рублей — это на 7% больше, чем в начале года, пишут Известия со ссылкой на данные Минстроя.
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