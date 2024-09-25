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Китай

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В Казани прошла серия мероприятий "Диалог между цивилизациями стран БРИКС"

Казань, 24 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник в российском городе Казань прошла серия мероприятий под названием "Диалог между цивилизациями стран БРИКС", в которых приняли участие более 300 экспертов, ученых и представителей молодежи из Китая, России, Бразилии, Индии, ЮАР, Ирана и других стран БРИКС.

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