Кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down предложит игрокам 7 сюжетных миссий ...

Кооперативная кампания Delta Force: Black Hawk Down предложит игрокам 7 сюжетных миссийКомпания Team Jade представила подробности сюжетной кампании в Delta Force: Black Hawk Down, которая станет бесплатно доступна на ПК 21 февраля в 06:00 по Московскому времени.
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