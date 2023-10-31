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Кадыров приказал "стрелять в лоб" зачинщикам беспорядков после погромов в Махачкале

Кадыров приказал "стрелять в лоб" зачинщикам беспорядков после погромов в Махачкале

После этого, указал он, никто уже не захочет выходить на улицы с подобными акциями протеста Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков после трех предупредительных выстрелов, сообщает Life.

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