Кадыров приказал "стрелять в лоб" зачинщикам беспорядков после погромов в Махачкале

После этого, указал он, никто уже не захочет выходить на улицы с подобными акциями протеста Глава Чечни Рамзан Кадыров приказал стрелять в зачинщиков беспорядков после трех предупредительных выстрелов, сообщает Life.
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