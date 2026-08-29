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Мир любой ценой: почему украинский экс-посол предлагает попрощаться с территориями

Мир любой ценой: почему украинский экс-посол предлагает попрощаться с территориями

Многие украинские политики уже пришли к пониманию того, что гораздо проще потерять 20% территории Украины и сохранить всё остальное – включая государственность, выход к Чёрному морю и перспективы членства в Евросоюзе, – чем продолжать войну с Россией и рисковать всем.

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