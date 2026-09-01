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Преемник Kia Cerato обновился в Китае

Преемник Kia Cerato обновился в Китае

В Китае стартовали продажи седана Kia K3 2027 модельного года. На других рынках этот автомобиль известен под названием Cerato.

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