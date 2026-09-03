Прокуратура выявила нарушения в лагере Кургана летом 2026 года

В Кургане обнаружены нарушения санитарных норм в детском лагере им. П. Морозова летом 2026 года. Компания ООО «Нива» несет ответственность за несоответствие пищевой продукции требованиям.
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