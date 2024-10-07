Юрий Ильинов

Прорыв под Купянском, бои в Торецке. Ситуация на фронтах СВО к 6 октября ВС РФ совершили прорыв в районе Песчаного Российские Вооружённые силы продолжают проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на 6 октября ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Угледарское направление Российская армия продолжает продавливать оборону ВСУ между Водяным и Катериновкой. Также у ВС РФ есть успехи в районе Богоявленки и Пречистовки. Красноармейское направление Российские подразделения фактически освободили населенный пункт Цукурино, который имеет ключевое значение для окружения городов Горняк и Селидово. На данный момент ВСУ еще удерживают территорию в районе птицефабрики и на западной окраине поселка. Также ВС РФ продолжают охватывать Селидово с юга. Торецкое направление Российские подразделения продвигаются к шахте Центральная. Есть определенные успехи западней Нелеповки. Купянское направление ВС РФ совершили прорыв в районе Песчаного. В результате российским бойцам удалось перерезать трассу Кругляковка-Ковшаровка. Также ожесточённые бои идут в центре Колесниковки и на окраинах Кругляковки. Курское направление В Суджанском районе ВСУ предприняли попытки прорвать российскую оборону в районе Камышевки и Плехово. Подразделения ВС РФ отразили все атаки. В Кореневском районе ВС РФ отразили атаки противника в районе Любимовки и на восточных подступах к Обуховке. В Глушковском районе отмечены боестолкновения в районе Веселого. Судя по появившимся в сети кадрам, противнику удалось продвинуться в лесополосах к юго-востоку от села и подтянуть подразделения БЛА. Одновременно продолжаются налеты российской авиации. Так, экипажи ВКС РФ уничтожили очередную гаубицу ВСУ M777, которая вела огонь с позиции в лесном массиве в районе Дибровой, а также нанесли серию ударов по местам концентрации личного состава ВСУ в Волфино, Бондаревщине и Катериновке.