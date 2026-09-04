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Утечка химического вещества произошла в порту Турции, пострадали 35 человек

Утечка химического вещества произошла в порту Турции, пострадали 35 человек

В результате утечки химического вещества в международном порту Мерсина в Турции пострадали 35 рабочих, сообщает газета Hürriyet.

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