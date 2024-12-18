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Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова «свидетельством продажности»

Захарова назвала реакцию ООН на убийство Кириллова «свидетельством продажности»

Официальный представитель отечественного министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «свидетельством продажности» реакцию ООН на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова.

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