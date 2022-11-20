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Георгиев об игре против Овечкина: «Он много лет занимает фирменную позицию и ждет момент, чтобы бросить в касание. Ты просто знаешь, что он всегда там»

Александр Георгиев рассказал об игре против Александра Овечкина.  «Колорадо» сегодня обыграл «Вашингтон» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

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