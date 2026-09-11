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Зеленский перешёл на обвинения в бездействии в адрес конгресса США

Зеленский перешёл на обвинения в бездействии в адрес конгресса США

Зеленский в очередной раз выступил с эмоциональным призывом к Вашингтону ускорить принятие санкционного законопроекта сенатора Линдси Грэма ((внесён в список террористов и экстремистов в России).

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