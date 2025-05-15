Дипломатическая схватка Москвы и Киева в Турции обещает быть жаркой Самое, конечно, интересное — о чем же будут говорить в Стамбуле Россия и Украина.
Раскрыта главная цель России на переговорах в Стамбуле
Комментарии
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Владимир Алтайцев
«Перетянем Трампа»? Только полный дебил мог такой вопрос задать.
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5 час.
V
Valery
Вся натовская мразь оккупировала восточную Европу, включая ГДР и разбитую Югославию, влезла на территорию СССР и исторической России, и при этом смеет диктовать условия. Пусть эта натовская гадина уберется за границы 80-х годов, тогда и будет разговор о мире
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4 час.
Надежда
Они считают, что победили нас, развалив СССР, поэтому и Россия должна покориться и следовать "указивкам" из вашингтонского политбюро, как это делает зебельс со своей свитой...
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1 час.
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