Раскрыта главная цель России на переговорах в Стамбуле

Владимир Алтайцев «Перетянем Трампа»? Только полный дебил мог такой вопрос задать.

V Valery Вся натовская мразь оккупировала восточную Европу, включая ГДР и разбитую Югославию, влезла на территорию СССР и исторической России, и при этом смеет диктовать условия. Пусть эта натовская гадина уберется за границы 80-х годов, тогда и будет разговор о мире