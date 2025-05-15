Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Раскрыта главная цель России на переговорах в Стамбуле

Раскрыта главная цель России на переговорах в Стамбуле

Дипломатическая схватка Москвы и Киева в Турции обещает быть жаркой Самое, конечно, интересное — о чем же будут говорить в Стамбуле Россия и Украина.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
«Перетянем Трампа»?  Только  полный  дебил  мог  такой  вопрос  задать.
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5 час.
V
Valery
Вся натовская мразь оккупировала восточную Европу, включая ГДР и разбитую Югославию, влезла на территорию СССР и исторической России, и при этом смеет диктовать условия. Пусть эта натовская гадина уберется за границы 80-х годов, тогда и будет разговор о мире
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Надежда
Они считают, что победили нас, развалив СССР, поэтому и Россия должна покориться и следовать &quot;указивкам&quot; из вашингтонского политбюро, как это делает зебельс со своей свитой...
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