Перспективы переговоров в Стамбуле – США просчитывают экономические выгоды Евгения КомароваФондовые и сырьевые рынки США с интересом следили за подготовкой к предстоящим переговорам между Россией и Украиной.
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