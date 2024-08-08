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Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на 40 млн рублей

Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на 40 млн рублей

Мошенники, представляясь «сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ», выманили у проживающей в Санкт-Петербурге заместителя директора по экономическому развитию Российской академии наук (РАН) Елены Костяновской 40 млн рублей.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Откуда такие деньги!?
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19 час.

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