Мошенники обманули замдиректора по экономическому развитию РАН на 40 млн рублей

Мошенники, представляясь «сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ», выманили у проживающей в Санкт-Петербурге заместителя директора по экономическому развитию Российской академии наук (РАН) Елены Костяновской 40 млн рублей.
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