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Царьград

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Агнес Нгетич побила мировой рекорд в женском полумарафоне

Агнес Нгетич побила мировой рекорд в женском полумарафоне

Кенийская бегунья Агнес Нгетич установила новый мировой рекорд на полумарафоне в Копенгагене, преодолев дистанцию 21,1 км за 1 час 5 минут 15 секунд.

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