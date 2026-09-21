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Шлеменко — о решении UFC не давать Волкову бой за титул: обидно за него, но не считаю, что кого-то «прокатили»

Шлеменко — о решении UFC не давать Волкову бой за титул: обидно за него, но не считаю, что кого-то «прокатили»

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко прокомментировал решение UFC не давать россиянину Александру Волкову бой за титул, а устроить поединок между французом Сирилом Ганом и американцем Джошем Хокитом.

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