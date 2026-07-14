Фоминых: вещи покойных можно носить самим или передать нуждающимся

В православии не существует запрета для родственников пользоваться вещами умерших. Их можно оставить себе или отдать нуждающимися, рассказала «Известиям» религиовед, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.
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