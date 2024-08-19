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Мәрҗәннән эчке кием үрүче мөслимә блогер 5нче баласының җенесен белү бәйрәме оештырган

Мәрҗәннән эчке кием үрүче мөслимә блогер 5нче баласының җенесен белү бәйрәме оештырган

Мөслимә блогер, 4 бала әнисе Эльза Зигантдинованы (Elza Zaza) каенанасы белән кызыклы видеолар буенча, дини чараларны оештыруда катнашучы, мәрҗәннән кечкенә сумкалар һәм эчке киемнәр үрүче буларак беләләр.

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