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Недовольные Россией таджики захотели переехать в Германию. Итог оказался неожиданным: "Сами всё испортили"

Недовольные Россией таджики захотели переехать в Германию. Итог оказался неожиданным: "Сами всё испортили"

У таджикских мигрантов появилась новая мечта - переехать из России в Германию. Они стали расспрашивать своих соотечественников, как это сделать, оказалось есть множество нюансов, в итоге прозвучало неожиданное: "Сами всё испортили".

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Комментарии
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T
Teodor
В статье промелькнула фраза о наличии двойного гражданства. Я считаю, что двойное гражданство это предатель с &quot;билетом&quot; на выезд. Не обходить запретить это абсолютное безобразие.
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15 час.

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