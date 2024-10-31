Тщетные попытки Пентагона выйти из «долины смерти» тонут в бюрократической трясине

В американском экспертном сообществе продолжается довольно горячая дискуссия на тему «Как нам реорганизовать военно-промышленный комплекс США?» Так, недавно на военном портале War on The Rocks вышла весьма жесткая статья главного технического директора компании Palantir Technologies Шьяма Санкара, в которой тот резко критикует новый отчет Министерства обороны США об итогах аудита «финансовых показателей оборонной промышленности за двадцатилетний период», где черным по белому утверждается, что «в целом оборонная промышленность финансово здорова, и ее финансовое состояние со временем улучшилось».