Депутат Журавлев: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам»

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.