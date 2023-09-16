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Депутат Журавлев: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам»

Депутат Журавлев: «Запретил бы бюджету и корпорациям содержать клубы. Пусть лишние деньги на СВО перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам»

«Я бы вообще прямо запретил бюджету и крупным российским корпорациям содержать футбольные клубы. Пусть лучше лишние деньги на спецоперацию перечисляют, а не раздают кривоногим футболистам, часть которых, оказывается, еще и проводит свое рабочее время на скамейке запасных», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

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