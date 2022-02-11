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Феликс Оже-Альяссим: «Маррей заставил меня показать свой лучший теннис. Победа в двух сетах – огромное облегчение»

Девятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Энди Марреем во втором круге турнира в Роттердаме – 6:3, 6:4.

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