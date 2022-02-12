Царьград

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В Чите бывшего главбуха больницы обвинили в мошенничестве

В Чите бывшего главбуха больницы обвинили в мошенничестве

Как выяснили следователи, главный бухгалтер, используя своё служебное положение, с 2015 по 2017 годы якобы удерживала с заработной платы врачей-стоматологов членские взносы в Ассоциацию стоматологов Забайкалья, формируя заявки на кассовый расход.

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