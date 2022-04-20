Камеры массово фиксируют непристегнутый ремень

Вторым регионом, где внедрили такую функцию стала Московская область. Материалы по теме В России в автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали массово добавлять функцию распознавания непристегнутых ремней безопасности.
Вторым регионом, где внедрили такую функцию стала Московская область. Материалы по теме В России в автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали массово добавлять функцию распознавания непристегнутых ремней безопасности.
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