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Камеры массово фиксируют непристегнутый ремень

Камеры массово фиксируют непристегнутый ремень

Вторым регионом, где внедрили такую функцию стала Московская область. Материалы по теме В России в автоматические комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД начали массово добавлять функцию распознавания непристегнутых ремней безопасности.

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