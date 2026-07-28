Дмитриев заподозрил манипуляцию рынком нефти после падения цен

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил удивление нетипичным падением нефтяных котировок, предположив возможные манипуляции на рынке.
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