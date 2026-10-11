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В Красноярском крае пропали отправившиеся на рыбалку отец и сын

В Красноярском крае пропали отправившиеся на рыбалку отец и сын

В Красноярском крае ищут двух мужчин, который поехали на рыбалку в Назаровском округе и пропали. Об этом сообщила пресс-служба КГКУ «Спасатель».

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