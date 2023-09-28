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  • михаил РЫНДИН
    АРМЕНИЯ ЧТО СОВСЕМ ПОНЕХАЛА КУКУХОЙ ТОГДА И ПАШИНЯНА ПОСАДИТЬ НАДО И ПОСАДИТЬ ЕГО ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО АРМЕНИИ И ЗА ШПИОН...Комиссия парламен...
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    Хитрожопое руководство Армении всегда было самым ничтожным и продажным по отношению к СССР, а еще больше к РОССИИ...Песков назвал "чр...
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    Вот интересно, если обезглавить армяшек, что же они будут делать без этой продажной твари Пашиняна.....Комиссия парламен...

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Конфликт на Украине мог бы и не случиться, если бы цена за баррель нефти опустилась до 40 долларов. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, среди которых были и бастующие рабочие автомобильных заводов.

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