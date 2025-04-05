Глава офиса ВОЗ в России: люди будут жить больше 100 лет

Глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев заявил, что развитие медицины и социальных условий жизни позволяет прогнозировать, что в недалёком будущем люди будут жить более 100 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии