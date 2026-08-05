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Холодный сентябрь и ранние заморозки: чего ждать Приморью

Холодный сентябрь и ранние заморозки: чего ждать Приморью

Сентябрь в Приморье в этом году может больше напоминать позднюю осень, чем продолжение лета. По предварительным расчетам синоптиков, среднемесячная температура ожидается ниже климатической нормы, а первые заморозки в отдельных районах могут прийти раньше обычного, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на метеорологические модели.

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