Орловское правительство анонсировало ключевые культмассовые мероприятия 2024 года

В 2024 году запланировано как минимум 29 крупных мероприятий. Департаментом культуры и Туристским информационно-выставочным центром Орловской области разработан и опубликован «Календарь событий Орловской области на 2024 год».
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