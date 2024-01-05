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Орловское правительство анонсировало ключевые культмассовые мероприятия 2024 года

Орловское правительство анонсировало ключевые культмассовые мероприятия 2024 года

В 2024 году запланировано как минимум 29 крупных мероприятий. Департаментом культуры и Туристским информационно-выставочным центром Орловской области разработан и опубликован «Календарь событий Орловской области на 2024 год».

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