Американская авиационная бомба, которая применялась во времена Второй мировой войны, была обнаружена в городе Дортмунд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщило агентство DPA.
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