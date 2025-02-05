В Петербурге опекунов инвалидов с детства освободили от транспортного налога

Законопроект утвердило Законодательное собрание Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 5 февраля, приняли в третьем чтении законопроект, который освобождает от транспортного налога одного из опекунов инвалида с детства.
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