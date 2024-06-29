«Скажите правду, кто на самом деле управляет страной?»: в США паника после дебатов Байдена

Американцы недоумевают, почему лидер США Джо Байден еще не ушел в отставку. В США после дебатов стали все чаще появляться сообщения о том, что Байден является всего лишь марионеткой, а страной в реальности управляет другой человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии