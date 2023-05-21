Специалист в сфере военного дела Роман Насонов обратил внимание на тот факт, что планка потерь нацистских формирований киевского режима на территории освобождённого населённого пункта Артёмовск способен подобраться к отметке в 40 тысяч нацистов.
Специалист в сфере военного дела Роман Насонов обратил внимание на тот факт, что планка потерь нацистских формирований киевского режима на территории освобождённого населённого пункта Артёмовск способен подобраться к отметке в 40 тысяч нацистов.
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