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Полковник запаса Насонов: Потери ВСУ в Бахмуте составили около 40 тысяч человек

Полковник запаса Насонов: Потери ВСУ в Бахмуте составили около 40 тысяч человек

Специалист в сфере военного дела Роман Насонов обратил внимание на тот факт, что планка потерь нацистских формирований киевского режима на территории освобождённого населённого пункта Артёмовск способен подобраться к отметке в 40 тысяч нацистов.

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