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Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39 и не пропустив в серии буллитов из 4 попыток

Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39 и не пропустив в серии буллитов из 4 попыток

Сергей Бобровский одержал 3-ю победу в сезоне, отразив 36 бросков «Сан-Хосе» из 39. Российский вратарь помог «Флориде» добиться выездной победы над «Шаркс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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