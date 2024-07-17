«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

Может он и несёт это его работа, но то что здесь несут это не поддаётся никакому сравнению.🤣😂

Роман В

Это не та ли самая Витязева, которая была убежденной путриоткой и чьи лизоблюдские по отношению к властям предержащим статейки я здесь минусовал? Ну надо же! "Русский национализм" беднягу "скорбно гнетет". Так может лучше на Украину? Или в азиястан? Ну там то, пресловутого, "русского национализма" точно нет. И будет ей счастье...