Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

«Визгливая украинская колхозница опять воюет с русскими националистами, которые ее пугают больше чем мигранты, НАТО и Запад вместе взятые…» (ц)

Наезд на Русскую общину в эфире Соловьев Лайф взорвал интернет. Суть - Витязева обвинила Руссие общины в нацизме.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Может он и несёт это его работа, но то что здесь несут это не поддаётся никакому сравнению.🤣😂
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12 час.
Роман В
Это не та ли самая Витязева, которая была убежденной путриоткой и чьи лизоблюдские по отношению к властям предержащим статейки я здесь минусовал? Ну надо же! &quot;Русский национализм&quot; беднягу &quot;скорбно гнетет&quot;. Так может лучше на Украину? Или в азиястан? Ну там то, пресловутого, &quot;русского национализма&quot; точно нет. И будет ей счастье...
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11 час.
vladimir vedenkin
Национальность (&quot;русская&quot;) не является  индульгенцией на русофобию и всякого рода подрывную деятельность и защиту от критики..
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7 час.

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