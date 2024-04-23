Энергетики провели ремонт на подстанции, обеспечивающей энергией объекты нефтедобычи

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции на подстанции 500 кВ «Демьянская», которая играет важную роль в перетоке электроэнергии между югом Тюменской области и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.