Энергетики провели ремонт на подстанции, обеспечивающей энергией объекты нефтедобычи

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили ремонт разъединителя 500 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции на подстанции 500 кВ «Демьянская», которая играет важную роль в перетоке электроэнергии между югом Тюменской области и Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой.
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