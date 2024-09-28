📹⚡️Звено Су-35С ВКС России осуществило очередное патрулирование одного из ракето- самолетоопасных направлений в зоне СВО.
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📹⚡️Звено Су-35С ВКС России осуществило очередное патрулирование одного из ракето- самолетоопасных направлений в зоне СВО.