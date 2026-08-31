В Венгрии мужчина напился, угнал самолет и полетел к АЭС «Пакш». «У него даже прав нет!»

Пьяный житель Венгрии угнал самолет и отправился к АЭС «Пакш»Кадр из видео/HVG Video В Венгрии пьяный молодой человек без лицензии пилота и водительских прав угнал легкомоторный самолет Cessna 172 и полетел в сторону атомной электростанции «Пакш».