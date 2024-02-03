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Земля как произведение искусства

Земля как произведение искусства

Коллекция фотографий «Земля как искусство», представленная геологическим комитетом США и НАСА, включает в себя прекрасные сами по себе фотографии, сделанные со спутников «Landsat», на которых можно увидеть все географическое разнообразие нашей планеты.

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