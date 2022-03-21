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Абрахам забил 23 гола за «Рому» в дебютном сезоне – больше Батистуты и Монтеллы. До рекорда Волка – 1 мяч

Тэмми Абрахам в шаге от рекорда «Ромы» по голам в дебютном сезоне. 24-летний форвард забил свои 22-й и 23-й мячи за римский клуб в дерби против «Лацио» (3:0).

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