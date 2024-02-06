Сириус планирует выпустить орфанные препараты уже в 2026 году

Председатель ученого совета Университета “Сириус”, директор Научного центра трансляционной медицины Роман Иванов, заявил о том, что препараты для лечения некоторых орфанных заболеваний планируется выпустить в Сириусе в 2026 году.
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