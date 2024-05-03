Aramco Leads Oil Industry Investment in AI

Saudi Aramco is the biggest investor in artificial intelligence in the oil industry. The fact was recently revealed in a report by GlobalData, which also showed the Saudi state major was investing heavily in all sorts of cutting-edge technology.
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