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OilPrice

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Aramco Leads Oil Industry Investment in AI

Saudi Aramco is the biggest investor in artificial intelligence in the oil industry. The fact was recently revealed in a report by GlobalData, which also showed the Saudi state major was investing heavily in all sorts of cutting-edge technology.

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