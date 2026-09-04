Почти 440 тысяч учащихся Подмосковья почтили память жертв терроризма

Свыше 438 тысяч школьников и студентов колледжей региона присоединились к памятным акциям в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
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