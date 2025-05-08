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Марочко рассказал о подготовке кадрового резерва ВСУ из школьников

Марочко рассказал о подготовке кадрового резерва ВСУ из школьников

Военный эксперт Марочко: Командование ВСУ готовит кадровый резерв из школьников Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало подготовку кадрового резерва из школьников, не достигших совершеннолетия.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
А нам до лампочки и таких фашистских бандерюгент будем уничтожать без суда и следствия, иначе потом получим очередной гиморой .
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