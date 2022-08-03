Daily Storm

537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катя Иванова
    Гнать из России всех кто ненавидит русских. А тем более тех кто прикрывается добродетелью, а сами убавают животных, д...МИД заявил норвеж...
  • Андрей Панфилов
    Зеленскому как истинному иуде плевать на Украину и народ.Главное получить честно заработанные серебряники то биш долл...В Доме Романовых ...
  • Кингу
    Признали не существующие ))) Рф не существуетПресс-секретарь П...

Bild: Цены на газ в Германии выросли почти в три раза за год

Bild: Цены на газ в Германии выросли почти в три раза за год

Годовые затраты средней семьи на его потребление достигли более 3,5 тысячи евроЦены на газ для конечных потребителей в Германии за год увеличились почти в три раза.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх